Galatasaray Konyaspor mesaisine başladı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yaptığı maç sonrası bir günlük izin yapan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçı öncesindeki ilk antrenmanı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.