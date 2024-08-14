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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 16 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:43
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        Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlığı!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 16 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Futbolcuların, 8'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

        Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez idmana katılmadı. Transfer görüşmeleri süren Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ise antrenmanda yer aldı.

        Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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