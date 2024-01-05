Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında 2. sırada yer alan Galatasaray, Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray ile Konyaspor karşılaşması Pazar günü saat 19:00'da RAMS Park'ta oynanacak.