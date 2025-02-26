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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

        Trendyol Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Konyaspor'u konuk edecek. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadelede Aslan, galibiyetle gruptan çıkmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 22:14 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:14
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        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! C Grubu’nun son haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Süper Lig’deki namağlup performansını kupada da sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmanın peşinde. İşte Galatasaray Konyaspor maçı tarihi, saati ve yayın bilgisi...

        • 2

          GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında 27 Şubat Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        • 3

          GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray - Konyaspor maçı A Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek.

        • 4

          GALATASARAY'DA 3 EKSİK

          Galatasaray, Konyaspor maçında üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

        • 5

          LİGDE 2 MAÇI DA GALATASARAY KAZANDI

          "Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti.

          İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.

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