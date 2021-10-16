Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçı araştırılıyor. Galatasaray'da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Futbolseverler, Galatasaray- Konyaspor maçının saatini araştırıyor.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Heyecanla beklenen karşılaşma 17 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Galatasaray - Konyaspor karşılaşması beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.