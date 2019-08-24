24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? her iki takımın taraftarlarının cevabını aradığı soruların başında geliyor. Süper Lig heyecanı geçen hafta ilk maçlarla başladı. Geçen hafta Konyaspor 1 puan almayı başarırken, Galatasaray haftayı eli boş kapatmıştı. Bu hafta ise Galatasaray geçen hafta alamadığı 3 puanın peşinde olacak. Konyaspor ise, Galatasaray deplasmanında hiç ulaşmadığı 3 puan için mücadele edecek. Galatasaray Konyaspor maçından ayrıntılar haberimizde.
GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Konyaspor maçı 25 Ağustos 2019 Pazar günü yani yarın saat 21.45'te başlayacak.
GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Önemli karşılaşma beIN SPORTS HD 1 kanalında saat 21.45'te canlı yayınlanacak.
KONYASPOR, GALATASARAY KARŞISINDA 3 PUANA HASRET
Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.
Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 25 maçtır yenemiyor.
Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 25 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 6'sında berabere kaldı, 16 yıla yakın süredir 3 puana ulaşamadı.
DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK
Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kazanamadı.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 3'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.
Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da 0-0, geçen sezon da 1-1'lik beraberliklerle aldı.
İstanbul'da ev sahibi ekip 46, konuk takım ise 14 gol attı.
SÜPER LİG'DE 37. RANDEVU
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 36 maçtan 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 71 golüne, yeşil-beyazlılar 20 golle yanıt verebildi.
Geçen sezonki maçlar İstanbul'da 1-1, Konya'da 0-0 berabere bitti.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.
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