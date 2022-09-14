Galatasaray Konyaspor maçı için artık geri sayım başladı. Bu sezon 3 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray ile lider Konyaspor'un zorlu mücadelesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. Peki, gözlerin çevrildiği Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar?