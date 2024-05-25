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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

        Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk için sahaya çıkacak Galatasaray'da Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:13
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        Galatasaray, Konya'ya tam kadro gidiyor!
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        Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı kırmızılı takımda kart cezalısı Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.

        1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, tam kadro Konya'ya geldi.

        İşte Galatasaray'ın kadrosu:

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