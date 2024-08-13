Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.