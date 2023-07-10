Galatasaray, Kisvarda'yı 2 golle mağlup etti
Galatasaray, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Kisvarda'yı Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda genç futbolcular da sahne alırken Efe Akman ve Ali Turap Bülbül performanslarıyla göz doldurdu
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Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yendi.
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Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 7. dakikada 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.
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Maçın ilk yarısında üstün bir performans sergileyen ve yakaladığı önemli birkaç pozisyondan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
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Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Galatasaray, rakip kalede üst üste tehlikeli ataklar oluşturdu.
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Sarı-kırmızılı takım, 68. dakikada Boey'in ceza sahası dışından çektiği şutta topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.
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Galatasaray'ın kampında bulunan oyunculardan Fernando Muslera, Mathias Ross, Sergio Oliveira, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Metehan Baltacı ve Berk Balaban maç kadrosunda yer almadı.
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Kisvarda maçında hücumda görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz etkili performansıyla dikkati çekti.
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Karşılaşmada takımının ilk gölünü atan milli futbolcu, hücumdaki istekli ve başarılı mücadelesiyle beğeni topladı.
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Barış Alper Yılmaz, 63. dakikada alkışlarla yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
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Gurbetçi taraftarlar, Galatasaray'ın Kisvarda ile oynadığı hazırlık maçında tribündeki yerlerini aldı.
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Avusturya ve çevre ülkelerde yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka için Graz'a geldi.
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Merkür Arena'da kendilerine ayrılan tribünde maçı izleyen taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
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Maçın kareleri şöyle
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