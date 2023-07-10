Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda üst üste 2. şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, Avusturya'da çalışmalarını sürdürüyüro. Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen ve turnuva için ön eleme turlarına çıkacak olan Cimbom, 2. hazırlık maçında bu kez Macaristan ekibi Kisvarda FC ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?