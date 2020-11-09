Galatasaray kendini buldu

Süper Lig'e iyi başlamasına rağmen Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı sonuçlar ve sergilediği futbolla eleştirilen Galatasaray, son 3 haftada tekrar zirvenin ortağı oldu.
Orta sahaya yapılmayan transfer, takımdan gönderilmesi düşünülen bazı oyuncularla yolların ayrılmaması, Belhanda ve Feghouli'nin indirimi kabul etmemesi, bazı futbolcuların düşük performansı ve Fatih Terim ile yönetim arasındaki gerilim, Sarı-Kırmızılılardaki düşüşün ana nedenleriydi.
Ancak deplasmandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyeti, Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol, camianın ilerleyen haftalar için umutlanmasını sağladı. Sarı-Kırmızılılar, adeta lige Erzurum'da yeniden başladı. Ardından gelen MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor galibiyetleri, Galatasaray'ın milli araya moralli girmesini ve şampiyonluk umutlarını yeşertmesini sağladı.
Sezon başı istenmeyen oyuncu ilan edilen Babel'in son maçlarda artan performansı ve Belhanda'nın gol ve asistlerine devam etmesi teknik direktör Fatih Terim'in de yüzünü güldürdü. Feghouli yavaş yavaş toparlanma sinyalleri verirken, Sivasspor maçında da bir asiste imza attı.
Radamel Falcao geçen sezon 28'inci haftadaki Gaziantep FK maçında alt adalesinden sakatlanmış, son 6 maçta risk almayarak forma giymemişti. Şimdi üst adalesinden ağrı hisseden Falcao, Sivas deplasmanında da kendisini riske atmadı. Kolombiyalı golcünün milli aradan sonra hazır olarak dönmesi bekleniyor.
Yıllar sonra Galatasaray'a kaptan olarak dönen Arda Turan'ın fiziksel güç açısından henüz tam hazır olmamasına rağmen sergilediği istekli futbol dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu, Sarı-kırmızılılardaki ikinci döneminde takım arkadaşlarına liderlik yapıp, hepsiyle yakın diyaloglar kuruyor. Arda, takım içinde çok sevilen bir karakter olmayı başarırken, O'nun bu tavrını teknik heyet de takdir ediyor.
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