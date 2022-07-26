Galatasaray, Kemerburgaz arazisinin 3 ayrı parselinin üst kullanım hakkı tapusunu aldı. Eyüpsultan Tapu Müdürlüğü'nde Milli Emlak’ta bulunan Kemerburgaz arazisinin 3 ayrı parselinin üst kullanım hakkını alan Başkan Dursun Özbek'e, Galatasaray Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Şener de eşlik ederken, öncelikle tapu için imzalar atıldı. 30 yıllığına Kemerburgaz arazisinin Milli Emlak'ta bulunan parsellerinin üst kullanımının tesis edilmesi hakkının tapusunu alan Başkan Özbek, duygu ve düşüncelerini kulüp televizyonu ile paylaştı.
Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:
“Galatasaray Spor Kulübü için çok önemli bir gayrimenkul. Florya’daki tesislerimizi buraya taşımak üzere çok önceden başlattığımız bir tapu işlemini bugün sonlandırdık. Cumhurbaşkanıma, çok büyük emek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a kulübüm ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili Eyüpsultan Tapu Müdürü Hamit Karpınar’a çok teşekkür ediyorum. Bizlere kolaylıklar gösterdiler ve süratle işlemleri gerçekleştirdiler. Bundan sonraki hamlemiz buranın geliştirilmesi yönünde olacak. Tesislerimiz çok eskiydi, yenilenmeye ihtiyacı var. Hiç vakit kaybetmeden harekete başladık. Buradaki herkese teşekkür ediyorum, bize son derece yardımcı oldular. Tapuda çalışan arkadaşların yüzde 80’i Galatasaraylı, bu da gurur verici bir şey. Galatasaray Spor Kulübü için çok önemli bir gün. Buralar Galatasaray’ın geleceği. Özellikle futbol takımı ve alt yapı için çok önemli bir gayrimenkul. Süratle Florya’daki aktivitelerimizi buraya taşımayı planlıyoruz. Hafta sonu da bunlarla ilgili genel kurulumuz var. Bütün Galatasaraylıları bu genel kurula davet ediyorum. Buradaki faaliyetlerimizi yapmak için genel kuruldan yetki isteyeceğiz. Onların desteğine büyük ihtiyacımız var. Biz ne yaparsak yapalım hem taraftarımızın hem de genel kurul üyelerimizin bizi desteklemeleri lazım. Biz onlarla beraber bu işi başaracağız. Hepsine selam ediyorum, hafta sonu genel kurula bekliyorum.”
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