Galatasaray Kazımcan Karataş'ı FC Orenburg'a kiraladı
Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'ın Rusya'nın FC Orenburg takımına kiralandığını açıkladı.
Giriş: 29.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:42
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un yeni sezon planları arasında yer almayan Kazımcan Karataş, kiralık olarak Rusya Premier Lig ekibi FC Orenburg'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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