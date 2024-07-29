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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kazımcan Karataş'ı FC Orenburg'a kiraladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kazımcan Karataş'ı FC Orenburg'a kiraladı

        Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'ın Rusya'nın FC Orenburg takımına kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:42
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        Galatasaray'dan Rusya'ya kiralandı!
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        Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un yeni sezon planları arasında yer almayan Kazımcan Karataş, kiralık olarak Rusya Premier Lig ekibi FC Orenburg'a transfer oldu.

        Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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