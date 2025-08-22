Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Kayserispor mesaisi sürüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Kayserispor mesaisi sürüyor!

        Galatasaray, Süper Lig'in 3.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 15:22 Güncelleme: 22.08.2025 - 15:22
        Galatasaray, Kayserispor mesaisi sürüyor!
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

