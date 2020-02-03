Galatasaray - Kayserispor maçının yazar yorumları

Galatasaray'da Donk diye enteresan bir oyuncu var. Nereye koysan iyi kötü oynuyor. Asıl yeri orta saha ama sezon sonuna kadar stoper devam edecek. Ama dün gece öyle güzel bir gol attı ki hocası Fatih Terim bile kenarda utanmasa şampanya patlatacaktı.