Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerinde durulduğu bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Christian Luyindama ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.