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Galatasaray - Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrıldı

Giriş: 14.04.2023 - 19:27 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray - Kayserispor maçı CANLI YAYIN İZLE | 14 Nisan 2023 Galatasaray - Kayserispor maçı canlı izleme ekranı
HABERTURK.COM / Ajanslar

STAT: Nef Stadı
HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

EVİNDEKİ SON 9 LİG MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 53 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 26 lig maçının 20'sini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 73 gol atıp, kalesinde 19 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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