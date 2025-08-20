Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
24 Ağustos Pazar günü Süper Lig'in 3.haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, 4 takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, Zecorner Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.