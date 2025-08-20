Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Kayserispor maçı çalışmalarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        24 Ağustos Pazar günü Süper Lig'in 3.haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 16:59 Güncelleme: 20.08.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aslan, Kayserispor mesaisine devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

        Galatasaray, Zecorner Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa