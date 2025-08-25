Galatasaray, Kayseri’de farklı kazanırken ilkleri yaşadı

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayan mücadelede Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal üstlendi.

Karşılaşmada baskın oyun ortaya koyan Galatasaray, 36’ncı dakikada Eren Elmalı’nın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı önde kapattı: 0-1. İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, 46’ncı dakikada bir kez daha Eren Elmalı ile farkı 2’ye çıkardı: 0-2. Maçın büyük bölümünü üstün oynayan Galatasaray, 86’ncı dakikada Victor Osimhen ve 90+3’üncü dakikada Leroy Sane’nin attığı gollerle sahadan 4-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, yoluna 3’te 3 ile devam etti.

GALATASARAY’IN MÜTHİŞ SEZON BAŞLANGICI SÜRÜYOR

Galatasaray; Gaziantep FK’yı 3-0, Fatih Karagümrük’ü 3-0 ve Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek Süper Lig’in ilk 3 haftasında kalesini gole kapatarak 2007-2008'den bu yana ilk kez üst üste galip gelmiş oldu. Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, oynadığı son 7 Süper Lig maçını gol yemeden kazanarak kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlarken, Kayserispor mücadelesiyle birlikte üst üste 10’uncu deplasman galibiyetini de aldı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise kariyerinde 3’üncü kez Süper Lig’de 11 maçlık galibiyet serisi yakalayarak bunu birden fazla kez başaran tek teknik adam oldu. Daha önce Buruk, Ekim 2022 - Mart 2023 aralığında 14 galibiyet, Ocak 2024 - Mayıs 2024 aralığında ise 17 galibiyet almıştı.