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Galatasaray, Kasımpaşa ve Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ve Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla maç yapacak

02.07.2021 - 21:57 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, Kasımpaşa ve Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak

Kulübün açıklamasına göre, 10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz Salı günü ise deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak.

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