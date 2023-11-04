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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera'nın son durumu belli oldu! - GS Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera'nın son durumu belli oldu!

        Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fernando Muslera'nın son durumu belli oldu. Uruguaylı kalecinin bugün yapılan tekiklerinde herhangi bir kırığa rastlanmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:06
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        Maça devam edememişti! İşte son durumu
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        Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçın 55. dakikasında Kasımpaşalı Fall ile çarpışarak yerde kalan Muslera, oyuna devam edemeyerek yerini Günay Güvenç'e bırakmıştı.

        Fernando Muslera'nın sakatlığı sarı-kırmızılı camiayı endişelendirirken, tecrübeli file bekçisinde korkulan olmadı.

        Uruguaylı kalecinin bugün yapılan tetkiklerinde herhangi bir kırığa rastlanmadı.

        Tecrübeli file bekçisinin eklem kaslarında yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarında ise esneme tespit edildi.

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        Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.

        Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır.

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