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Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçın 55. dakikasında Kasımpaşalı Fall ile çarpışarak yerde kalan Muslera, oyuna devam edemeyerek yerini Günay Güvenç'e bırakmıştı.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sarı-kırmızılı camiayı endişelendirirken, tecrübeli file bekçisinde korkulan olmadı.

Uruguaylı kalecinin bugün yapılan tetkiklerinde herhangi bir kırığa rastlanmadı.

Tecrübeli file bekçisinin eklem kaslarında yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarında ise esneme tespit edildi.

REKLAM Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır.

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