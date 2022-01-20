Galatasaray Kasımpaşa maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunda 22. haftanın kritik maçlarından birine sahne olacak Galatasaray Kasımpaşa maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Alanyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray: Fatih Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Babel, Aytaç Kara, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

GALATASARAY'DA EKSİK OYUNCULAR

Muslera

Feghouli

Diagne

Mostafa Mohamed

Taylan Antalyalı

Berkan Kutlu