Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi gün ve biletler satışa çıktı mı?

Galatasaray Kasımpaşa maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Süper Lig'de 11. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadelede zirvenin en yakın takipçisi Galatasaray ile büyük bir çıkış içinde olan Kasımpaşa, çetin bir mücadele verecek. İşte karşılaşma hakkında bilgiler...