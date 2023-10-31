Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi gün ve biletler satışa çıktı mı?
Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligde üst üste 9 maçlık bir galibiyet serisi elde eden sarı kırmızılılar, son haftalarda ciddi bir çıkış içinde olan Kasımpaşa ile 3 puan mücadelesi verecek. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Galatasaray Kasımpaşa maçı ile ilgili tüm bilgiler...
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Galatasaray Kasımpaşa maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Süper Lig'de 11. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadelede zirvenin en yakın takipçisi Galatasaray ile büyük bir çıkış içinde olan Kasımpaşa, çetin bir mücadele verecek. İşte karşılaşma hakkında bilgiler...
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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20:00'de oynanacak ve beIN Sports 1'de oynanacak.
Karşılaşmanın biletleri henüz satışa çıkmadı.
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MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino; Zaha, Kerem, Torreira, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Icardi
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Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Omeruo, Winck, Yasin, Aytaç, Gökhan, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy