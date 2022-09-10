Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa’ya konuk olacak.