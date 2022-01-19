İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından topla çıkış, oyun kurma ve hücum aksiyonlarının gerçekleştirildiği çift kale maç ile antrenman sona erdi.

Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Ryan Babel ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.