Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik heyet, futbolcularla Atakaş Hatayspor maçının analizini yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, pas ve top kapma çalışmasının ardından çeşitli taktik çalışmaların gerçekleştirildiği çift kale maç oynandı.

Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almazken, Ryan Babel ise özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.