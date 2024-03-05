Galatasaray kalan 10 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak
Ligde kalan 10 maçının 7'sini İstanbul'da oynayacak Galatasaray, fikstür avantajını kullanarak mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.
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Galatasaray'da, şampiyonluk hesapları yapılmaya başladı.75 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, geçen sezon olduğu gibi mutlu sona ulaşmak istiyor.
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Galatasaray, ligde kalan 10 maçın 5'inde rakiplerini RAMS Park'ta ağırlayacak.
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Sarı kırmızılılar evinde; Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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DEPLASMANDA 5 TAKIM İLE MÜCADELE EDECEK
Galatasaray, 5 karşılaşmada ise deplasmanda mücadele edecek. Okan Buruk'un ekibi, bu karşılaşmaların sadece üçünü İstanbul dışında oynayacak.
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Sarı kırmızılılar, Alanya, Adana ve Konya'ya gidecek. Galatasaray'ın, kalan 2 dış saha maçı ise Kasımpaşa ve Vavacars Fatih Karagümrük.
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Galatasaray'da teknik heyet, fikstür avantajını iyi kullanmayı amaçlıyor.
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Sarı kırmızılılar, özellikle iç sahadaki 5 maçta taraftarın da etkisiyle 3 puana ulaşmayı hedefliyor.
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Okan Buruk'un ekibi, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 14 maçı da kazanmayı başardı.