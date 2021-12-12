Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftar karşıladı.

Taraftar, çiçek verdikleri teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.