Galatasaray kafilesi Kayseri’ye geldi
Galatasaray, yarın Kayserispor ile oynayacağı müsabaka için havayolu ile Kayseri'ye geldi.
Giriş: 23.08.2025 - 19:31 Güncelleme: 23.08.2025 - 19:31
Süper Lig’in 3’üncü haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri’ye geldi.
Özel uçak ile saat 17.30’da Kayseri’ye gelen sarı-kırmızılı ekibi, konaklayacakları otel önünde çok sayıda taraftar karşıladı.
Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular tezahüratlar eşliğinde otele giriş yaptı.
