Barcelona karşılaşması sonrası hava şartları yüzünden İstanbul'a dönemeyince Antalya veya İzmir'e gelmeyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, İspanya'da antrenman yaptıktan sonra TSİ 17.30'da Türk Hava Yollarına ait özel uçakla yola çıkıp İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı. Galatasaray kafilesini havaalanında soğuk havaya rağmen taraftarlar karşıladı. Futbolcuları tek tek alkışlayan taraftarlar, özellikle Barcelonalı oyunculara birçok net pozisyonda gol izni vermeyen kaleci Pena, sakatlıktan çıkan kaleci Muslera, golcüler Kerem ve Gomis gibi isimlere ilgi gösterdi. Kafileyi kam yapacağı otelin önünde de bir grup taraftar yalnız bırakmadı.
Spor Toto Süper Lig'de 14 Mart Pazartesi günü oynanağı Beşiktaş derbisi ve Avrupa'da çeyrek final yolunda Barcelona'yla 17 Mart Perşembe günü çıkacağı rövanş öncesi İstanbul'a dönmeyip gecikmeli olarak akşam saatlerinde İzmir'e inebilen Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gün içinde ligde 29'uncu hafta maçlarının da alt ligler gibi olumsuz hava şartları yüzünden ertelenmesini talep edip sonuç alamazken, derbiye İzmir'de hazırlanacak. İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle antrenman sahası sıkıntısı da yaşayan sarı-kırmızılılar, yarın saat 14.30'da Süper Lig ekibi Altay'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde antrenman yapacak. Cim-Bom, pazar günü de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalışıp Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayacak. Kafilenin İstanbul'a gelişine ise hava şartlarına göre karar verilecek.
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