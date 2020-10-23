Galatasaray kafilesi Erzurum’da

Erzurum Havalimanı'na gelen Galatasaraylı futbolcuları bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar havalimanı çıkışı futbolculara tezahürat yaparak, Teknik Direktör Fatih Terim’e çiçek verdi. Ardından sarı-kırmızılı ekip otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 19.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak BB Erzurumspor- Galatasaray maçında hakem Arda Kardeşler görev alacak.

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