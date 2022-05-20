Galatasaray kafilesi Antalya'da

Kente gelen sarı-kırmızılı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra Belek'teki otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımda Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.