Galatasaray kafilesi Alanya'da

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 17.00'de Gazipaşa havalimanına indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun tedbir alınan havalimanında sarı-kırmızılı kafileyi 20 kadar taraftar karşıladı.

Burada bir süre tezahürat yapan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcuları otele uğurladı