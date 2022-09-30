Spor Toto Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'ı Adana'da taraftarı coşkulu şekilde karşıladı.

Ligde son olarak sahasında ağırladıkları Arabam.com Konyaspor´u 2-1 yenen Galatasaray, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için kente geldi. Sarı kırmızılı ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı´na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı.



Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.