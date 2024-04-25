Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        90
        Fenerbahçe
        FB
        86
        Trabzonspor
        TS
        55
        Beşiktaş
        BJK
        51
        Rams Başakşehir
        İBFK
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        48
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        41
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        39
        MKE Ankaragücü
        MKE
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        34
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Galatasaray kafilesi, Adana Demirspor maçı için kente geldi - Futbol Haberleri

        Galatasaray kafilesi, Adana Demirspor maçı için kente geldi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 20:18 Güncelleme: 25.04.2024 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, maç için Adana'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maç için Adana'ya geldi.

        Uçakla İstanbul'dan Adana Havalimanı'na inen sarı-kırmızı kafileyi taraftarlar karşıladı.

        Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

        Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

        Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Habertürk Anasayfa