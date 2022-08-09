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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon yapılanması sürüyor

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon yapılanma çalışmaları devam ediyor

09.08.2022 - 18:01 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon yapılanması sürüyor
AA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli smaçör Anthi Vasilantonaki ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2019-2020 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden Yunan smaçör, 2020-2021 sezonunu ise Aydın Büyükşehir Belediyespor takımında geçirmişti. Geçen sezon yeniden Galatasaray'a transfer olan Vasilantonaki'nin sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatıldı.

Ayrıca daha önce VakıfBank, Japonya'nın Denso Airybees takımları ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenör, Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor ve Edremit Altınoluk Belediyespor takımlarında ise başantrenörlük görevini yürüten Dehri Can Dehrioğlu da teknik ekibe katılarak yardımcı antrenörlüğe getirildi.

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