22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, gelecek sezon için anlaşma sağlanan Derya Çayırgan, Gizem Karadayı, Alesia Rykhliuk ve Anthi Vasilantonaki ile basın önünde resmi sözleşme imzaladı.
Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, kulübün voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ve kadın voleybol takımı menajeri Nihan Güneyligil hazır bulundu.
Törende konuşan Okan Böke, transfer çalışmalarına erken başladıklarını belirterek, "Bazı ilkeler doğrultusunda transferleri açıklamayı sona bıraktık. Transfer ettiğimiz oyuncuların çoğu milli takımdan izin alıp geldiler. Bunun için kendilerine teşekkür ederiz. Takım iskeletini koruyarak, birkaç takviye ile gelecek sezona umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
Mücadeleci bir takım oluşturduklarını aktaran Böke, "Bu sene elimizden gelen önlemleri almaya çalışıyoruz. Voleybolda eksiğimiz Avrupa kupası. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra söz hoca ve oyuncularda. Şu aşamada transferi kapattık. Bir yabancı hakkımızı saklıyoruz. Her şey bütçeyle alakalı. Ama aksi bir durumda her türlü fedakarlığı yapacağız ve gelecek sezon Avrupa kupasını buraya getireceğiz." diye konuştu.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Menajeri Nihan Güneyligil ise takıma yeni katılan ve sözleşme uzatan oyunculara başarı dileyerek, "Güzel bir sezon olacağını umuyorum. Heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyorum. Çok istediğimiz Avrupa kupasını müzemize katmak istiyoruz. Geçen sene istediğimiz olmadı. İş kazasıydı tam anlamıyla. Bu sezon tekrarlanmamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Sarı-kırmızılı kadın voleybol takımında yeni transferler Rykhliuk, Vasilantonaki ve Derya Çayırgan ile sözleşmesi yenilenen Gizem Karadayı, açıklamada bulundu.
Gizem Karadayı, Galatasaray ile tekrar sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Her zaman bu güzel ailenin parçası olduğum için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Geçen sezon Halkbank'ta forma giyen Derya Çayırgan ise sarı-kırmızılı takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu kaydetti.
Yeni transferlerden Ukraynalı oyuncu Rykhliuk ve Yunan voleybolcu Vasilantonaki ise Galatasaray'a transferleri nedeniyle mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi. İki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için sabırsızlandıklarını da sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!