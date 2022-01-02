Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'mıza uygulanan PCR testleri sonrasında 5 oyuncumuz ile 1 teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız ile personelimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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