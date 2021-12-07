Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Ali Polat Bengiserp, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca ve Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan katıldı.
Hepsiburada'ya katkılarından dolayı teşekkür eden Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Ali Polat Bengiserp, "Süper Lig'de takımımıza güveniyoruz. İnşallah onlar da erkek takımımız gibi Avrupa'da ses getiren maçlar oynayacaklar." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca, Hepsiburada'nın kadınlara her alanda verdiği desteğin önemini vurgulayarak, "Futbol, Türkiye'nin en sevilen spor dalı. Bizim buradaki başarılarımız, altyapımız malum. O açıdan da bakıldığı zaman kadın olması, futbol olması, Hepsiburada'yla olması ve Galatasaray'ın olması bu iş birliğini değerli kılıyor." diye konuştu.
"BUNU YAPABİLİR MİYİM' DİYEN KADINLARIMIZA, GENÇ KIZLARIMIZA İLHAM OLSUN"
Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan, 25 bin kadın girişimciyi desteklediklerini belirterek, "Biliyoruz ki yaptığımız sponsorluklar sadece para desteği değil arkasında ilham veren hikayeler yaratacak. Çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayıp, asıl buna cesareti olmayan 'bunu yapabilir miyim' diyen kadınlarımıza, genç kızlarımıza ilham olsun. Bunu çok daha geniş kitlelere ulaştıralım istiyoruz." dedi.
12 FUTBOLCUYLA SÖZLEŞME İMZALANDI
Galatasaray Hepsiburada Takımı, transfer ettiği 12 futbolcusuyla sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılarda, Samia Ahmed Mohammed Adam, Amanda Ferreira, Berthe Prudence Andiolo Ongnomo, Angie Sandrith Telles Ortiz, Ijeoma Queenth Daniels, Milica Denda, Sudenur Sözüdoğru, Didem Dülber, Arzu Akkurt, Büşra Kenet, Zeynep Nisa Üner ve Sibel Göker sözleşme imzalayan futbolcular oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!