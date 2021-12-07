AA

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Ali Polat Bengiserp, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca ve Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan katıldı.

Hepsiburada'ya katkılarından dolayı teşekkür eden Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Ali Polat Bengiserp, "Süper Lig'de takımımıza güveniyoruz. İnşallah onlar da erkek takımımız gibi Avrupa'da ses getiren maçlar oynayacaklar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca, Hepsiburada'nın kadınlara her alanda verdiği desteğin önemini vurgulayarak, "Futbol, Türkiye'nin en sevilen spor dalı. Bizim buradaki başarılarımız, altyapımız malum. O açıdan da bakıldığı zaman kadın olması, futbol olması, Hepsiburada'yla olması ve Galatasaray'ın olması bu iş birliğini değerli kılıyor." diye konuştu.

"BUNU YAPABİLİR MİYİM' DİYEN KADINLARIMIZA, GENÇ KIZLARIMIZA İLHAM OLSUN"

Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan, 25 bin kadın girişimciyi desteklediklerini belirterek, "Biliyoruz ki yaptığımız sponsorluklar sadece para desteği değil arkasında ilham veren hikayeler yaratacak. Çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayıp, asıl buna cesareti olmayan 'bunu yapabilir miyim' diyen kadınlarımıza, genç kızlarımıza ilham olsun. Bunu çok daha geniş kitlelere ulaştıralım istiyoruz." dedi.

12 FUTBOLCUYLA SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray Hepsiburada Takımı, transfer ettiği 12 futbolcusuyla sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılarda, Samia Ahmed Mohammed Adam, Amanda Ferreira, Berthe Prudence Andiolo Ongnomo, Angie Sandrith Telles Ortiz, Ijeoma Queenth Daniels, Milica Denda, Sudenur Sözüdoğru, Didem Dülber, Arzu Akkurt, Büşra Kenet, Zeynep Nisa Üner ve Sibel Göker sözleşme imzalayan futbolcular oldu.