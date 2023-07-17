Galatasaray Kadın Basketbol Takımında başantrenör Alper Durur ile sözleşme yenilendi

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Alper Durur ile yeni sezonda da ligde ve Avrupa'da yeni başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyor, kendisine Galatasaray çatısı altında devam eden görevi boyunca üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.