Galatasaray Julia Vanloo'yu transfer etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyun kurucu Julia Vanloo'yu kadrosuna kattı.
Giriş: 13.09.2023 - 18:12 Güncelleme: 13.09.2023 - 18:12
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyun kurucu Julia Vanloo'yu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.
Julia Vanloo, geçen sezon Fransa ekibi BLMA ile 25 lig maçında 11,4 sayı ve 5,6 asist ortalaması tutturmuştu.