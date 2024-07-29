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        Haberler Spor Transfer Galatasaray Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı ve kiraladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı ve kiraladı!

        Galatasaray genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını ve Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:26
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        Galatasaray sözleşmesini uzattı ve kiraladı!
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        Galatasaray genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını ve Adanaspor'a kiralandığını duyurdu.

        İşte Galatasaray'ın açıklaması:

        "2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Jankat Yılmaz, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Adanaspor A.Ş.'ye kiralanmıştır."

        Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç kalecinin mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.

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