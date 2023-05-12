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Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 16 Mayıs Salı günü İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Giriş: 12.05.2023 - 20:15 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 16 Mayıs Salı günü İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve koşuyla başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla İstanbulspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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