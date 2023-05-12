Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve koşuyla başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 16 Mayıs Salı günü İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan dört takımlı turnuvayla tamamlandı.