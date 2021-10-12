Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlan

Galatasaray İstanbulspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'e verilen milli arada oynanacak olan Galatasaray İstanbulspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray İstanbulspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak ve mücadele GSTV'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray: Fatih Öztürk, Alpaslan, Işık Kaan Aslan, Nelsson, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Assunçao, Aytaç, Ryan Babel, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Çağlayan