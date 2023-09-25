Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 25.09.2023 - 20:48 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:48
Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, ligde yarın akşam saat 20.00’de İstanbulspor’a konuk olacak.