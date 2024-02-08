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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, İstanbul takımlarına kaybetmiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, İstanbul takımlarına kaybetmiyor!

        Galatasaray, bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı 9 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:28
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı maçları kaybetmedi.

        • 3

          Cimbom, 2023-2024 sezonunda İstanbul ekipleriyle toplam 9 resmi müsabakaya çıktı.

        • 4

          Aslan, bu maçların 8'ini Süper Lig'de, 1'ini de de Türkiye Kupası'nda oynadı.

        • 5

          Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 8 müsabakada 7 galibiyet alırken, 1 kez de sahadan berabere ayrıldı.

        • 6

          Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası 5. Turu'nda da 1. Lig temsilcilerinden Ümraniyespor ile mücadele etti ve 4-1'lik skorla tur atladı.

        • 7

          Aslan, söz konusu 9 müsabakada rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 5 gol gördü, 4 maçta ise kalesini gole kapattı.

        • 8

          Galatasaray'ın bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı resmi maçlar şöyle:

          Trendyol Süper Lig

          Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2
          İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 1
          Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
          Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 1
          Pendikspor: 0 - Galatasaray: 2
          Galatasaray: 1 - Fatih Karagümrük: 0
          Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0
          Galatasaray: 3 - İstanbulspor: 1

          Ziraat Türkiye Kupası

          Galatasaray: 4 - Ümraniyespor:1

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