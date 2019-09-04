Galatasaray'ın hareketli transfer dönemi İngilizlerin de dikkatini çekti. The Sun gazetesi, Galatasaray'ın transfer başarısına geniş yer ayırdı.

'Kelepir Avcıları'nı kullanan The Sun, 'Galatasaray transfer pazarında kazandı. Falcao ve Nzonzi'nin de içinde bulunduğu 12 oyuncu için sadece 4.5 milyon pound ödediler' bilgisini okuyucularıyla paylaştı. Haberde Galatasaray'ın yaptığı transferlerin maliyeti tek tek yazıldı.