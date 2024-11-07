Galatasaray, İngilizleri 5. kez devirdi
Galatasaray, Tottenham karşılaşmasıyla birlikte İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyetini kazandı.
UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham ile karşılaştı ve İngiliz ekiplerine karşı 24. maçını oynadı.
Maçı 3-2 kazanan Aslan, İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyetini elde etti. Cimbom diğer müsabakalarda 9 kez berabere kalırken, 10 defa da mağlup oldu. Galatasaray ayrıca ilk kez oynadığı Tottenham’ı da yenmeyi başardı.
Sarı-kırmızılılar daha önce Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ile oynamıştı.