Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara son pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü isme beğeni yağdı!

Wanda Nara evlilik teklifiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Mauro bana evlenme teklif etti. Birlikte geçirdiğimiz yılların ardından! 27 Mayıs 2014'te birbirimize sonsuz aşk sözü vermiştik. Bu çok yeni, henüz hiçbir şeyi planlamadık. Ancak, teklifi almak güzeldi. Arjantin'de mi evleniriz, hiçbir fikrim yok. Yemin ederim oturup bunu organize edecek zamanımız bile olmadı"