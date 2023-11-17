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        Haberler Magazin Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara son pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü isme beğeni yağdı!

        Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara son pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü isme beğeni yağdı!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü ismin son gönderilerine hayranlarından beğeni yağdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:31
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          Mauro Icardi, Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündemin konuşulan isimlerinden oluyor.

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          Geçtiğimiz günlerde Icardi'nin 10 yıllık birlikteliklerinin ardından evlilik teklif ettiğini söyleyen Wanda Nara'ya sosyal medyadan düğün yeri önerileri yağdı.

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          Wanda Nara evlilik teklifiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Mauro bana evlenme teklif etti. Birlikte geçirdiğimiz yılların ardından! 27 Mayıs 2014'te birbirimize sonsuz aşk sözü vermiştik. Bu çok yeni, henüz hiçbir şeyi planlamadık. Ancak, teklifi almak güzeldi. Arjantin'de mi evleniriz, hiçbir fikrim yok. Yemin ederim oturup bunu organize edecek zamanımız bile olmadı"

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          Açıklamaların ardından gündem olan Wanda Nara, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla sevenlerinden tam not aldı. Ünlü isme binlerce beğeni geldi.

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          İşte Wanda Nara'nın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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